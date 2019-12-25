КПРФ выгоняет Шувалову за союз с Навальным и поездки за деньгами в Петербург

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
16:11   25 Декабря 2019
Россия

КПРФ выгоняет Шувалову за союз с Навальным и поездки за деньгами в Петербург

КПРФ выгоняет Шувалову за союз с Навальным и поездки за деньгами в Петербург

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Шувалова представляет жителей 44-го округа столицы с 2014 года. Минувшей осенью по итогам выборов коммунистка снова стала членом «красной» фракции, однако задвинула партийную дисциплину на второй план, поставив во главу угла собственные интересы. Многочисленные скандальные заявления и поступки Шуваловой обернулись расколом в КПРФ и решением московского горкома о ее исключении из своих рядов.

«Уже всех достала своими неадекватными действиями и истериками», — заявил в начале декабря изданию Daily Storm источник в ЦК КПРФ.

«Политика Сегодня» собрала самые яркие моменты и высказывания, которые создали Шуваловой неоднозначный имидж и привели ее на политическое перепутье.

Союз с Навальным

«Часто с иронией спрашивают: ну, что вы нам можете обещать? Обещаю одно — отстаивать ваши интересы. Бороться за счастье трудового народа», — говорила Шувалова в августе, обращаясь к избирателям.

На практике борьба с власть мирового пролетариата выглядела как тактический союз с блогером Алексеем Навальным, на фоне поддержки которого Шувалова прошла в Мосгордуму.

Как депутат МГД Шувалова боролась за счастье трудового народа и достала КПРФ

Долг платежом оказался красен. Поворотной точкой в отношениях с компартией стало решение провести в Мосгордуме круглый стол с участием основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» и его соратников. С критикой на Шувалову обрушилось федеральное руководство КПРФ. Геннадий Зюганов назвал ее планы «провокацией».

«Все заявления "я очень важная, я сама по себе" – да пожалуйста. Но в партии будет дисциплина», — заявил он.

Шувалова и динозавр

Будучи противницей электронного голосования, в мае Шувалова вышла к стенам столичного парламента с требованием отменить базирующийся на передовых технологиях эксперимент. Туда же явился человек в костюме динозавра с противоположной позицией, но гостя из мезозоя быстро увела полиция.

Цена поездки

Известные телефонными розыгрышами политиков пранкеры Вован и Лексус пролили свет на истинную цену коммунистических принципов Шуваловой. Депутату позвонили с предложением приехать в город на Неве и усилить позиции сопартийца Владимира Бортко.

- Мы бюджет выделили порядка 5 миллионов в месяц на вашу должность. После выборов я мог бы найти вам место в правительстве Петербурга, — пообещал ей собеседник.

- Ага, сейчас секундочку. Я на улицу выйду. Просто тут у нас народу много, — заинтересовалась предложением депутат.

Шувалова согласилась на встречу и «предметный разговор», однако по приезду в Петербург никакой встречи, разумеется, не состоялась. Женщине вручили подарки в качестве извинения и сопроводили обратно в Москву.

Поездка состоялась за счет приглашающей стороны и обошлась примерно в 100 тысяч рублей, включая билеты на Сапсан, проживание в гостинице и рестораны. Впрочем, радеющая за народные деньги Шувалова так и не поинтересовалась, откуда деньги.

Шувалова и экономика

У коммунистки собственное видение экономических процессов. Вопреки партийной воле она голосовала против «грабительского бюджета» Москвы. При этом, по собственному признанию, так решила не после ознакомления с законом или его анализа, а намного раньше.

«Никаких причин голосовать "за" него, я не вижу. Я уже решила это давно, даже не в этом году. Суть бюджета из года в год не меняется», — заявила Шувалова журналистам.

Как депутат МГД Шувалова боролась за счастье трудового народа и достала КПРФ

Вероятно, опыт изучения экономических процессов народной избранницы проистекает из лихих 90-х.

«Москва – это пирамида МММ, которая рано или поздно рухнет», — заверила Шувалова с трибуны Мосгордумы.

Шувалова и партия

Вероятно, устав от своенравного депутата, 17 декабря бюро столичного горкома КПРФ попросило исключить Шувалову из партии. На это избранница опубликовала в Facebook фото в купальнике и заверила, что уже неделей ранее встала на партийный учет в другой регион. О том, что не собирается покидать КПРФ Шувалова дала понять ранее:

«Я коммунист. Более того, я дружила с племянницей Владимира Ильича Ленина. И горжусь этим».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Белых
#кпрф #мосгордума #шувалова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...