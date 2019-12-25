КПРФ выгоняет Шувалову за союз с Навальным и поездки за деньгами в Петербург

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Елена Шувалова представляет жителей 44-го округа столицы с 2014 года. Минувшей осенью по итогам выборов коммунистка снова стала членом «красной» фракции, однако задвинула партийную дисциплину на второй план, поставив во главу угла собственные интересы. Многочисленные скандальные заявления и поступки Шуваловой обернулись расколом в КПРФ и решением московского горкома о ее исключении из своих рядов.

«Уже всех достала своими неадекватными действиями и истериками», — заявил в начале декабря изданию Daily Storm источник в ЦК КПРФ.

«Политика Сегодня» собрала самые яркие моменты и высказывания, которые создали Шуваловой неоднозначный имидж и привели ее на политическое перепутье.

Союз с Навальным

«Часто с иронией спрашивают: ну, что вы нам можете обещать? Обещаю одно — отстаивать ваши интересы. Бороться за счастье трудового народа», — говорила Шувалова в августе, обращаясь к избирателям.

На практике борьба с власть мирового пролетариата выглядела как тактический союз с блогером Алексеем Навальным, на фоне поддержки которого Шувалова прошла в Мосгордуму.

Долг платежом оказался красен. Поворотной точкой в отношениях с компартией стало решение провести в Мосгордуме круглый стол с участием основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» и его соратников. С критикой на Шувалову обрушилось федеральное руководство КПРФ. Геннадий Зюганов назвал ее планы «провокацией».

«Все заявления "я очень важная, я сама по себе" – да пожалуйста. Но в партии будет дисциплина», — заявил он.

Шувалова и динозавр

Будучи противницей электронного голосования, в мае Шувалова вышла к стенам столичного парламента с требованием отменить базирующийся на передовых технологиях эксперимент. Туда же явился человек в костюме динозавра с противоположной позицией, но гостя из мезозоя быстро увела полиция.

Цена поездки

Известные телефонными розыгрышами политиков пранкеры Вован и Лексус пролили свет на истинную цену коммунистических принципов Шуваловой. Депутату позвонили с предложением приехать в город на Неве и усилить позиции сопартийца Владимира Бортко.

- Мы бюджет выделили порядка 5 миллионов в месяц на вашу должность. После выборов я мог бы найти вам место в правительстве Петербурга, — пообещал ей собеседник.

- Ага, сейчас секундочку. Я на улицу выйду. Просто тут у нас народу много, — заинтересовалась предложением депутат.

Шувалова согласилась на встречу и «предметный разговор», однако по приезду в Петербург никакой встречи, разумеется, не состоялась. Женщине вручили подарки в качестве извинения и сопроводили обратно в Москву.

Поездка состоялась за счет приглашающей стороны и обошлась примерно в 100 тысяч рублей, включая билеты на Сапсан, проживание в гостинице и рестораны. Впрочем, радеющая за народные деньги Шувалова так и не поинтересовалась, откуда деньги.

Шувалова и экономика

У коммунистки собственное видение экономических процессов. Вопреки партийной воле она голосовала против «грабительского бюджета» Москвы. При этом, по собственному признанию, так решила не после ознакомления с законом или его анализа, а намного раньше.

«Никаких причин голосовать "за" него, я не вижу. Я уже решила это давно, даже не в этом году. Суть бюджета из года в год не меняется», — заявила Шувалова журналистам.

Вероятно, опыт изучения экономических процессов народной избранницы проистекает из лихих 90-х.

«Москва – это пирамида МММ, которая рано или поздно рухнет», — заверила Шувалова с трибуны Мосгордумы.

Шувалова и партия

Вероятно, устав от своенравного депутата, 17 декабря бюро столичного горкома КПРФ попросило исключить Шувалову из партии. На это избранница опубликовала в Facebook фото в купальнике и заверила, что уже неделей ранее встала на партийный учет в другой регион. О том, что не собирается покидать КПРФ Шувалова дала понять ранее: