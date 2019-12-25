Власти одобрили план приватизации до 2022 года

Российское правительство утвердило план приватизации на период с 2020 по 2022 год, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

«Одобрен», — ответил представитель на соответствующий вопрос.

18 декабря пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов отмечал, что рассмотрение плана приватизации состоится на последнем в году заседании министров, то есть 25 декабря. Как сообщал вице-премьер Антон Силуанов, было выделено три направления по приватизации: снижение доли государства до 50 процентов плюс одна акция для стратегических компаний; снижение доли государства в организациях со стопроцентным участием; компании, которые государство может покинуть без каких-либо серьезных последствий.

В начале декабря газета «Известия» писала, что в список компаний на приватизацию попали крупные компании. В частности, указываются Росгеология, столичный аэропорт «Шереметьево», «Почта России», Дом.РФ, ГЛОНАСС и Россельхозбанк.