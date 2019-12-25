Эксперт назвал разницу в отчетных цифрах одной из причин провала реформы здравоохранения

Татьяна Голикова дала крайне эмоциональную оценку, а характеристика оптимизации здравоохранения как «ужасная» — смягченный вариант того, что сказал президент в августе. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. По его словам, тогда Владимир Путин употребил слово «провал», что сильно ближе к истине.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что оптимизацию здравоохранения в регионах провели «ужасно». По ее словам, качество и доступность услуг резко ухудшились, а в этом виноваты все — и центр, и регионы.

«Если оптимизация проведена «ужасно», то это заявление что? Оценка, самооценка, призыв к действию, разложение вины на субъекты, которые этим занимались. Вопросов очень много. Нужно понять, что провалилось — концепция, реализация, система управления этой оптимизацией. Что произошло?», — задался риторическим вопросом Александр Эдигер.

Подобный гигантский проект требовал бы постоянного мониторинга, контроля качества этапного. Видимо, этого не происходило, продолжил эксперт. Один из тяжелейших аспектов провала этой оптимизации в том, что есть некие колоссальные странности со статисткой как по макропоказателям, так и по деталям — в группах заболеваний, по рождаемости и смертности, в результатах лечения.