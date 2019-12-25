Эксперт назвал разницу в отчетных цифрах одной из причин провала реформы здравоохранения

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

Иноагенты десятилетиями спонсируют оппозиционные СМИ, чтобы публиковать фейки

 Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко

Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко
Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

Поклонская посоветовала Киеву выбросить уголовное дело о поездах в Крым

 Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают
Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

Террористы ПНС Ливии домучили пожилого летчика до его рассказа о ЧВК «Вагнер»

 Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина

Крым и Сирия поборются с экономической блокадой Запада с помощью апельсинов и вина
16:23   25 Декабря 2019
Россия

Эксперт назвал разницу в отчетных цифрах одной из причин провала реформы здравоохранения

Эксперт назвал разницу в отчетных цифрах одной из причин провала реформы здравоохранения

Татьяна Голикова дала крайне эмоциональную оценку, а характеристика оптимизации здравоохранения как «ужасная» — смягченный вариант того, что сказал президент в августе. Об этом в комментарии «Политике Сегодня» заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. По его словам, тогда Владимир Путин употребил слово «провал», что сильно ближе к истине.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что оптимизацию здравоохранения в регионах провели «ужасно». По ее словам, качество и доступность услуг резко ухудшились, а в этом виноваты все — и центр, и регионы.

«Если оптимизация проведена «ужасно», то это заявление что? Оценка, самооценка, призыв к действию, разложение вины на субъекты, которые этим занимались. Вопросов очень много. Нужно понять, что провалилось — концепция, реализация, система управления этой оптимизацией. Что произошло?», — задался риторическим вопросом Александр Эдигер.

Эксперт предложил Голиковой конкретизировать оценку результатов оптимизации здравоохранения

Подобный гигантский проект требовал бы постоянного мониторинга, контроля качества этапного. Видимо, этого не происходило, продолжил эксперт. Один из тяжелейших аспектов провала этой оптимизации в том, что есть некие колоссальные странности со статисткой как по макропоказателям, так и по деталям — в группах заболеваний, по рождаемости и смертности, в результатах лечения.

«Если мы не перестанем жонглировать этими цифрами, то объективная оценка любой реформы или действительности станет невозможной. Оптимизация здравоохранения длилась несколько лет, поэтому было бы крайне невредно получить информацию о кадрах, которые ее провели, и получили подобную оценку», — резюмировал Александр Эдигер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #здравоохранение #офицеры россии #голикова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...