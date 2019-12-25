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15:40   25 Декабря 2019
Россия

Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге

Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге

Сотрудники полиции в Екатеринбурге начали проверку после того, как учащийся школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы рядом с ее домом. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 

«По данному факту в настоящее время органы внутренних дел Екатеринбурга проводят тщательную проверку, устанавливают более подробные и точные обстоятельства случившегося ЧП», — цитирует РИА Новости его слова.

По результатам проверки материалы будут переданы в региональный СК для принятия процессуального решения, уточнил Горелых. По данным пресс-службы горздрава, учительница смогла избежать серьезных травм. После обследования в больнице ее отпустили домой. 

Ранее местный портал e1.ru сообщил, что девятиклассник, который учился в школе №24, напал с молотком на учительницу. Сообщалось, что школьник подстерег ее у подъезда дома. Так он планировал отомстить женщине за плохую оценку. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#екатеринбург #россия #конфликт #общество #школа #ученик #учитель

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