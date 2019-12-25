Союз Турции и ПНС Ливии спровоцирует теракты и убийства в Греции и Египте

Греция и Египет объединили свои силы в борьбе с вмешательством Турции в дела Ливии, справедливо опасаясь, что сотрудничество Анкары с террористами ПНС дестабилизирует обстановку внутри этих стран.

Ранее издание Pentapostagma.gr сообщило, что Афины и Каир намерены сформировать общий военно-морской флот для перехвата подозрительных судов, перевозящих как оружие и террористов, так и военнослужащих турецкой армии в Ливию.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о готовности отправить вооруженные силы для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Кроме того, Турция, в обход эмбарго Совбеза ООН, снабжает ПНС оружием и сирийскими джихадистами.

Как отметил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в комментарии ФАН отметил, что Афины и Каир видят в этих действиях Анкары угрозу безопасности в Средиземноморье и угрозу национальным интересам стран.

« Греки и египтяне, получающие большой доход от туризма, очень переживают за безопасность на море. Они ориентируются на печальный опыт Туниса, ставшего жертвой переброски боевиков из Ливии и Алжира. И инциденты, которые могут сказаться на их бюджетах, Афинам и Каиру ни к чему. А тут не только опасность терактов, но и вероятность вербовки в террористы, и кражи людей на органы, и прочие ужасы. Действия Турции и ПНС Ливии могут все это спровоцировать», — объяснил военный эксперт.

При этом он отметил, что Греция и Турция - члены НАТО. Но конфликт в регионе ставит под вопрос смысл Альянса.

« Логично возникает вопрос об эффективности НАТО. По сути, членство в этом военно-политическом блоке не дает той же Греции гарантий безопасности. К чему тогда оно? И чтобы защитить свои национальные интересы, Греция сотрудничает с Египтом, который не состоит в НАТО, который активно выстраивает военно-техническое сотрудничество с Россией. », — отметил эксперт.

Напряженная обстановка в Ливии сохраняется с 2011 года. После свержения лидера Муаммара Каддафи, в Ливии начались вооруженные столкновения. Большую часть страны контролирует легитимное правительство, которое выбрал народ. Однако в Триполи заседают террористы из так называемого Правительства национально согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

Ранее глава ПНС Саррадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение, которое открывает морские границы Ливии турецким военным кораблям. Легитимное правительство Ливии в Тобруке назвало это соглашение «колонизацией».

Турция поставляет в Ливию оружие, а так же перебрасывает туда боевиков из Сирии. Ранее Файез признался, что ПНС полностью зависит от военной поддержки Анкары,

Освободить Триполи от террористов нацелена Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.