С 2020 года беспилотники будут использовать для поиска и спасения людей

Со следующего года беспилотники (БПЛА) начнут использовать для поиска пропавших людей и спасения пострадавших. Разработкой новейшего передвижного комплекса по обслуживанию БПЛА занимается холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

«Комплекс состоит из мобильного командного пункта на базе шасси КамАЗ повышенной проходимости и беспилотника коптерного типа, способного выполнять полеты длительностью до 30 минут на расстояние до 17,5 км. Опытные испытания изделия пройдут в первом квартале 2020 года», — сообщается в релизе компании.

Комплекс разрабатывается для помощи людям, которые заблудились в лесу или оказались в условиях чрезвычайной ситуации. Все летательные аппараты будут оснащены обзорными видеокамерами, транслирующими изображение в формате Full HD. Видео в реальном времени передается в мобильный пункт управления, откуда ведется управления БПЛА. Далее через спутниковый канал видео попадает в штаб.

«В ходе спасательной операции машина с беспилотником на борту выезжает в район поиска, и БПЛА выполняет с воздуха оперативную разведку местности. Коптер развивает скорость до 70 км/ч и может совершать полет как под управлением оператора, так и в автономном режиме», — отмечают разработчики.

В «Ростехе» отметили, что комплекс будет использоваться также для мониторинга территориально распределенной инфраструктуры в труднодоступных районах, например, воздушных линий электропередач и газопроводов. Работа с БПЛА позволит увеличить скорость получения информации о состоянии объектов и предотвращать аварийные ситуации.