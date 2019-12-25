Нейросети будут следить за сдающими ЕГЭ

Технологии все больше входят в повседневную жизнь россиян, вот и Рособрнадзор решил применить их в сфере Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал журналистам, какие нововведения будут внедрять со следующего года.

Так, при проведении экзамена хотят использовать систему распознавания лиц, которая будет идентифицировать сдающих и исключит подмену личности. В уходящем году технологию успешно протестировали в Республике Ингушетия. Полученные результаты помогут в ее доработке.

«Планируется, что в следующем году мы расширим этот эксперимент на другие регионы», — указал руководитель Рособрнадзора.

Кроме этого, специалисты возьмутся за внедрение системы видеоаналитики с использованием нейросети, которая будет анализировать поведение участников ЕГЭ. Программа будет давать сигналы о «подозрениях на нарушения», если зафиксирует ходьбу по классу или, например, переговоры между людьми.

«У нас сейчас есть общественные наблюдатели, которые смотрят за сдающими, а будут сами нейронные сети анализировать поток видео и уже наблюдателям давать сигнал, что происходит что-то неправильное», — сказал Кравцов.

«Подозрительный» случай направят онлайн-наблюдателю, который уже решит было ли это нарушением. Ожидается, что внедрение нейросети уменьшит затраты на проведение экзамена, снизит число занятых, а также количество проблем с обучением и координацией.