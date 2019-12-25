Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

Главный редактор оппозиционного издания «Новая Газета» Дмитрий Муратов в ходе стрима на YouTube-канале издания, подводя итоги года и отвечая на вопросы, заявил, что не отказался бы от финансовой поддержки экс-владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского.

Вопрос о том, получает ли «Новая» деньги от Ходорковского задал журналист Федерального агентства новостей. Муратов ответил, что никогда денег из заграницы и в частности от беглого олигарха не получал, однако не отказался бы.

«Мы не получаем денег от Михаила Борисовича Ходорковского. Я его хорошо знаю, в начале лета 2019 года встречался с ним, когда проведывал его отца Бориса Моисеевича. Ходорковский не платит нам денег. К тому же, если бы мы что-то получали из зарубежья, то все проверяющие органы признали бы нас иноагентами. У нас тут муха не пролетит без Росфинмониторинга. Денег от Ходорковского нам не поступало», — сообщил главред.

Корреспондент ФАН также спросил о расследовании, в котором выяснилось, что политтехнолог Игорь Мангушев работал на «Новую газету», а именно по заказу собирал компромат на экс-кандидатку в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Муратов проигнорировал вопрос и сменил тему.

Ранее вышли несколько материалов ФАН, героями которых являются лица, связанные с «Новой газетой». Так, один из них посвящен расследованию корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова, который выпустил текст, направленный на дискредитацию Медиагруппы «Патриот», а именно Федералнього агентства новостей. Главным лицом в расследовании Короткова выступил политтехнолог Игорь Мангушев, которого тот обвинил в связях с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Данные Игорь Мангушев опроверг. В свою очередь ФАН побеседовало с политтехнологом и выяснило, что «Новая» заказывала его услуги для получения очерняющей информации о экс-кандидате в Мосгордуму Любови Соболь.