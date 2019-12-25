Патриарх Кирилл направил главам инославных церквей поздравления с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных церквей поздравления с Рождеством Христовым. В числе адресатов праздничного послания - Папа Римский Франциск, Патриарх Эфиопский Абуна Матфий I, Патриарх Коптской Церкви Тавадрос II и другие.

«Прославляя воплотившегося нас ради Господа Иисуса, будем вместе с представителями всех христианских конфессий, различных общественных и государственных организаций, со всеми людьми доброй воли объединять наши усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире, для помощи тем, кто страдает от вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости. Желаю вам светлой радости о воплотившемся Спасителе, Божия содействия в вашем служении, а вашей пастве — мира и благоденствия», — написал Патриарх Кирилл в своем поздравлении.