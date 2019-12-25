Проект об ограничении продолжительности рекламы в кинотеатрах внесли в ГД

Проект закона об ограничении длительности рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах в зависимости от возрастной категории кинокартин внесли депутаты в Государственную думу. Следует из электронной базы данных ГД.

Цель — выработать единый подход к длительности рекламы перед демонстрацией фильма. Согласно проекту закона, общая продолжительность рекламы перед показом фильма для детей младше шести лет не должна превышать пять минут; перед показом картины для детей от 6 до 12 лет — семь минут.

Депутаты предложили показывать рекламу длительностью не более десяти минут перед фильмами для подростков от 12 до 16 лет, зрителей от 16 до 18 и лиц, достигших 18 лет. Также предложили запретить прерывать фильм рекламой или совмещать рекламу с показом фильма способом «бегущей строки».