Набиуллина раскрыла информацию о криптовалюте «стейблкойны», которую тестирует Центробанк

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала «Интерфаксу» о том, что Банк России проводит тестирование в регулярной «песочнице» криптовалюты «стейблкойны».

«Мы тестируем стейблкоины в нашей регуляторной «песочнице». Приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в «песочнице» смотрим, как они могут работать, но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом», — объяснила Набиуллина.

Регулярная «песочница» — это некий набор правил, который дает инновационным компаниям возможность тестировать свои продукты и услуги в искусственной среде, где нет риска нарушить финансовое законодательство.