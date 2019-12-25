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14:58   25 Декабря 2019
Россия

Набиуллина раскрыла информацию о криптовалюте «стейблкойны», которую тестирует Центробанк

Набиуллина раскрыла информацию о криптовалюте «стейблкойны», которую тестирует Центробанк

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала «Интерфаксу» о том, что Банк России проводит тестирование в регулярной «песочнице» криптовалюты «стейблкойны».

«Мы тестируем стейблкоины в нашей регуляторной «песочнице». Приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в «песочнице» смотрим, как они могут работать, но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом», — объяснила Набиуллина.

Регулярная «песочница» — это некий набор правил, который дает инновационным компаниям возможность тестировать свои продукты и услуги в искусственной среде, где нет риска нарушить финансовое законодательство.

 

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Автор: Галина Кандинская
#набиуллина #криптовалюта #цб

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