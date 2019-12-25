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 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
15:21   25 Декабря 2019
Весь мир

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Согласно исследованию, проведенному французскими учеными, 95 процентов мест обитания лемуров могут исчезнуть к 2070 году из-за вырубки лесов и глобального потепления.

«Как минимум два вида лемуров символических видов Мадагаскара могут пострадать из-за вырубки лесов. Более 90% их среды обитания может исчезнуть в течение пятидесяти лет из-за усиления эффектов глобального потепления», – говорится в исследовании издания Nature Climate Change.

Ученые уже заявили, что 96% видов всех лемуров на острове находятся в большей или меньшей степени опасности вымирания.

Чтобы сохранить популяцию животных, обозначены районы, которые с наибольшей вероятностью останутся пригодными для обитания зверьков, учитывая наихудшие прогнозы от глобального потепления к 2070 году. Вырубка лесов на Мадагаскаре запрещена с 1950-х годов, когда остров потерял 44% своего лесного покрова.

Остров Мадагаскар считается местом, где сосредоточены 5% мирового биоразнообразия. Лемуры, которые проживают только на этом острове, стали символом Мадагаскара после известного мультфильма.

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Автор: Алина Бранцевич
#глобальное потепление #мадагаскар #лемуры

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