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14:53   25 Декабря 2019
Россия

Три ракеты «Союз» доставили на космодром Восточный

Три ракеты «Союз» доставили на космодром Восточный

Общее количество ожидающих на космодроме старта ракет достигло пяти. Об этом сообщил представитель Роскосмос​​​а. По его словам, в среду, 25 декабря, на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б».

«Транспортировали на склад блоков унифицированного технического комплекса», — добавили в госкорпорации.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного запланировали пять пусков — в апреле, мае, июне, июле и ноябре. В августе 2019 года на космодром доставили ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

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Автор: Анатолий Кубарев
#ракеты #роскосмос #восточный #космодром

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