Три ракеты «Союз» доставили на космодром Восточный
Общее количество ожидающих на космодроме старта ракет достигло пяти. Об этом сообщил представитель Роскосмоса. По его словам, в среду, 25 декабря, на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б».
«Транспортировали на склад блоков унифицированного технического комплекса», — добавили в госкорпорации.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного запланировали пять пусков — в апреле, мае, июне, июле и ноябре. В августе 2019 года на космодром доставили ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».
Продолжаем новости с космодрома #Восточный! На станцию Ледяная у космодрома Восточный сегодня прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б», а также два головных обтекателя — https://t.co/FpXkd9uQT7#ВосточныйNEWS pic.twitter.com/4arockpMZ2— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 декабря 2019 г.