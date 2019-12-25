Три ракеты «Союз» доставили на космодром Восточный

Общее количество ожидающих на космодроме старта ракет достигло пяти. Об этом сообщил представитель Роскосмос​​​а. По его словам, в среду, 25 декабря, на станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году с Восточного запланировали пять пусков — в апреле, мае, июне, июле и ноябре. В августе 2019 года на космодром доставили ракеты «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».