Медведев пожелал Путину найти на праздниках возможность, чтобы отдохнуть

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на предновогодней встрече президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров поблагодарил главу государства за внимание, которое тот уделял его деятельности в уходящем 2019 году.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства хотел бы вас еще раз поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях», — заявил Медведев.

Также, Медведев добавил, что, пользуясь случаем, хочет от имени правительства пожелать президенту хорошего Нового года, и, если получится, немного отдохнуть. При этом премьер-министр пригласил Путина попить после встречи с правительством чаю.