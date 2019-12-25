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15:40   25 Декабря 2019
Россия

Медведев пожелал Путину найти на праздниках возможность, чтобы отдохнуть

Медведев пожелал Путину найти на праздниках возможность, чтобы отдохнуть

Глава российского правительства Дмитрий Медведев на предновогодней встрече президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров поблагодарил главу государства за внимание, которое тот уделял его деятельности в уходящем 2019 году.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства хотел бы вас еще раз поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях», — заявил Медведев.

Также, Медведев добавил, что, пользуясь случаем, хочет от имени правительства пожелать президенту хорошего Нового года, и, если получится, немного отдохнуть. При этом премьер-министр пригласил Путина попить после встречи с правительством чаю.

«Спасибо большое, с наступающим!», — ответил ему Путин.

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Автор: Александр Люблинский
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