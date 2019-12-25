В Нарьян-Маре из-за морозов отменили занятия в начальных классах

ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу сообщает, что из-за сильных морозов в школах Нарьян-Мара и поселка Искателей отменили первую смену начальных классов.

«В школах Нарьян-Мара и поселка Искателей сегодня отменены занятия для учеников 1–4 классов первой смены в связи с понижением температуры до минус 30 градусов», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС.

По данным МЧС, в течение дня температура в Ненецком автономном округе опустится до минус 20–25 градусов, при прояснениях – до минус 30–35. В пятницу, 26 декабря, в регионе ожидается восточный и юго-восточный ветер 2–7 м/с с порывами по побережью до 10–14 м/с. Ночью температура опуститься до минус 35 градусов.