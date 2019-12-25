Алибасов одобрил скульптуру Жанны Фриске в ресторане Подмосковья

Один из ресторанов Подмосковья установил в своем заведении памятник певице Жанне Фриске. Ее сестра Наталья и многие россияне негативно отреагировали на «дизайнерское решение». Продюсер Бали Алибасов не согласен с мнением общественности.

«А что, гражданин России не может поставить памятник родителям или друзьям? Другое дело, что никто так не относится к умершим и забывает о их существовании, а тут люди по-доброму относятся к памяти любимой певицы. <...> Я не знаю, чего тут удивительного, а тем, кому это не нравится, это их проблемы, видимо, у них там чешется, пусть смажут, где нужно», — заявил Алибасов «Народным Новостям».

Ранее Наталья Фриске крайне негативно отреагировала на шаг подмосковного ресторана. По ее словам, скульптура является точной копией памятника с могилы певицы. Ресторан опроверг такие предположения и заверил, что скульптура является работой покойного скульптора с неизвестной девушкой.

Корреспондент «Народных новостей» также попытался поговорить с руководством ресторана, на там скульптуру комментировать не стали.