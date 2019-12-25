Редакция Nation News опубликовала статью, в которой поделилась практическими советами по укреплению здоровья для уклониста Руслана Шаведдинова, отправленного служить на Новую Землю. Ироничное послание было опубликовано в среду, 25 декабря.

Журналисты интернет-издания напомнили: первое, от чего страдают северяне — это болезни органов пищеварения, поэтому Шаведдинову следует ввести в рацион рыбу, оленину, различные ягоды и голубику. Пищу стоит тщательно проверять на предмет готовности, ведь там могут быть опасные для жизни паразиты. Внимательность должна быть выше, чем во время подготовки заказных расследований.

Малоподвижный образ жизни на Новой Земле также может привести к снижению иммунитета. Поэтому очень важно заниматься спортом и усиливать физнагрузки. Кроме этого, призывнику следует следить за зрением и делать гимнастику для глаз. Тогда Шаввединов после армии сможет лучше видеть факты о жертвах вбросов признанного иноагентом ФБК.

После окончания службы не следует сразу же ехать в теплые места, чтобы не вредить здоровью. Поэтому Шаведдинову придется некоторое время с завистью наблюдать за заграничными поездками Алексея Навального и Любови Соболь.

Наконец, Шаведдинов отдаст долг Родине, за которую он «болеет всей душой». Новая Земля — непростое место для службы в армии, однако если менеджер ФБК будет придерживаться перечисленных советов, он сможет вернуться из армии настоящим патриотом — сильным, здоровым и способным на реальные подвиги, а не распространение фейков за деньги.

Ранее в Telegram-канале «338» сообщалось, что призывник несколько месяцев уклонялся от армии, за что был задержан. 28 октября Шаведдинов все же прибыл в военкомат, но в сопровождении адвоката. Пройдя медкомиссию, он получил статус «годен» и повестку. Активист решил опротестовать решение и обратился в суд, однако ему было отказано. Затем он обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но и там подтвердили законность действий сотрудников военкомата.