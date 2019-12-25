Глава правительства Дмитрий Медведев рассказал о графике реализации нацпроектов в России. По его словам, реализация сейчас вошла в нормальный график.

На встрече с членами кабмина премьер-министр страны отметил, что в 2019 году начался непростой процесс преобразования экономики и социальной сферы, а также работы по национальным целям и приоритетам. Медведев подчеркнул, что работе дали неплохой старт и сейчас реализация нацпроектов вошла в график.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в здание российского правительства на итоговое заседание 2019 года. Ожидается, что российский лидер даст оценку работе кабмина в завершающемся году, а также поздравит членов правительства с наступающими праздниками.