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14:19   25 Декабря 2019
Россия

Путин похвалил успехи России в создании успешной макроэкономической базы развития

Путин похвалил успехи России в создании успешной макроэкономической базы развития

Президент России Владимир Путин в рамках своей речи на итоговом «предновогоднем» заседании правительства в 2019 году отметил успехи в создании хорошей макроэкономической базы развития.

«Нельзя не отметить в качестве позитива — создание хорошей макроэкономической базы развития. Это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было», — подвел итог российским достижениям президент.

Лидер страны Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках итогового заседания с членами правительства 25 декабря подводят итоги уходящего года и намечают планы на 2020 год.

 

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Автор: Галина Кандинская
#путин

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