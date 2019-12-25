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14:11   25 Декабря 2019
Россия

Мэр Туапсе стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке

Мэр Туапсе стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке

Мэр города Туапсе Владимир Зверев стал фигурантом еще одного уголовного дела, на этот раз о крупной взятке. Об этом сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.

Как отметили в ведомстве, в августе 2019 года Зверева заподозрили в подлоге и превышении должностных полномочий, тогда бюджет города лишился 23 миллионов рублей из-за действий градоначальника. Сейчас следователи выявили еще один эпизод и завели второе уголовное дело.

По версии СКР, Зверев весной 2019 года потребовал от одного из местных предпринимателей взятку за предоставление земельного участка в аренду и «оказание дальнейшего покровительства». Мужчина согласился и передал мэру города 1,6 миллиона рублей. После этого Зверев издал постановление о передаче участка в аренду на 49 лет, хотя по закону без проведения торгов этого сделать было нельзя.

Следователи решили объединить новое уголовное дело с первым эпизодом и вести одно производство. Сам Владимир Зверев находится в СИЗО под арестом.

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Автор: Ольга Воскресенская
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