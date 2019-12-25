«Коммунисты России» попробуют пройти в Госдуму по-умному и с «кандидатами от народа»

Левада-центр опубликовал новый опрос: он посвящен выборам в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году. Потенциально вторая по численности коммунистическая партия в РФ — «Коммунисты России» — вполне может претендовать на несколько кресел в нижней палате парламента. Пятипроцентный рубеж, согласно опросу, партии Максима Сурайкина — по плечу. С ним связалась корреспондент «Политики Сегодня» и узнала, что у «Коммунистов России» на выборы в Госдуму большие и далекоидущие планы. Обсудили их коммунисты еще в воскресенье — на партийном съезде.

О том, как партия собирается заполучить мандаты, какой будет первый законопроект «Коммунистов России» и причем здесь коммунистическое «Умное голосование» — читайте в блиц-интервью.

— Как вы думаете, с чем может быть связан такой успех?

Это связано с объективным ростом влияния партии. Мы постоянно работаем. А не как наши многие оппоненты говорят, что мы от выборов до выборов [ведем свою активность]. Если вы зайдете на сайт нашей партии, то вы увидите, что все региональные отделения работают в нормальном режиме: защищают права граждан, проводят мероприятия.

Последние выборы показали, что год назад у нас одновременно прошло пять фракций в субъектах федерации. Результаты от 5,7 до 8,5%-ов. На муниципальных выборах у нас почти у всех под 10% поддержки. В этом году у нас прошла одна фракция 5,7% в Туле, но в пяти субъектах у нас 4% было. Это только официальные данные. Социологические исследования оказывают, что у нас реальная поддержка по всей стране около 10%, в среднем. Поэтому даже официальные социологи не могут этот факт игнорировать.

— Готовит ли партия какие-то нововведения? Будут ли изменения внутрипартийные?

Сейчас вот провели выходные в первом Центральном комитете. Два раза в году: 77 региональных организаций, около 300 коммунистов. Планируем резкое усиление наших организационных структур. Что касается отделений — они будут организованны во всех 85 субъектах. Также будет развернута культура «первичек» (первичных отделений партии). Поэтому мы не останавливаемся — работаем! Также мы сейчас готовим свое «умное голосование». Сейчас будет создаваться сайт «Кандидат народа.ру», на котором мы планируем аккумулировать всех наших сторонников и избирателей. Так что у нас запланирована большая работа. Фактически в это воскресенье мы дали старт предвыборной кампании 2021 года.

— То есть внутрипартийных перестановок не ожидается?

Нет. Только усиление и расширение.