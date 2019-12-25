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14:50   25 Декабря 2019
Россия

В Екатеринбурге девятиклассник с молотком напал на учительницу русского языка из-за ОГЭ

В Екатеринбурге девятиклассник с молотком напал на учительницу русского языка из-за ОГЭ

Екатеринбургский школьник с молотком подкараулил учительницу русского языка и напал на нее на улице. Спас женщину, по словам других учащихся, учитель физкультуры. Об этом сообщает редакция «Комсомольской правды» в Екатеринбурге.

По данным издания, девятиклассник Данил подкараулил учительницу русского языка Марину Николаеву в гаражах перед уроками и напал с молотком. Мальчик ударил ее сзади молотком и планировал добить при помощи ножа, но происходящее заметил и вмешался учитель физкультуры.

Физрук скрутил нападавшего Данила, вызвал медиков и полицию. Марину Николаевну забрала скорая, ей наложили швы и отправили домой. Одноклассник нападавшего предположил, что причиной агрессии школьника могли стать регулярные плохие оценки с трах не сдать ОГЭ.

«Возможно, он сделал это из-за плохих оценок. Ему вечно ставили двойки, а учительница грозилась не допустить его к ОГЭ», — рассказал одноклассник Данила.

Полиция задержала подростка и начала проверку по факту случившегося. После сбора всех данных документы будут направлены в следственный комитет по подследственности, потому что подозреваемый несовершеннолетний.

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Автор: Галина Кандинская
#екатеринбург

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