Реакцию Украины на проезд поезда по Крымскому мосту назвали неадекватной

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов назвал уголовное дело, возбужденного в связи с приездом первого поезда из РФ в Крым, неадекватной реакцией Украины на успехи полуострова. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с приездом первого пассажирского поезда Петербург-Севастополь в Крым. Состав проехал через Керченский пролив по Крымскому мосту.

Константинов назвал реакцию властей Украины неадекватной. Киев понял, что Крым для него утерян навсегда. Эта ситуация сильно раздражает украинцев, и с этим они ничего не могут поделать, заявил спикер Госсовета.

«Раздражает не сам факт, что пошел поезд, а раздражает сам факт нашего преуспевания», — прокомментировал он.

В понедельник, 23 декабря, железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто. В ночь на среду через Крымский мост проехал первый поезд дальнего следования. В 09:21 по московскому времени он прибыл в Севастополь.