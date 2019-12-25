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14:01   25 Декабря 2019
Россия

Реакцию Украины на проезд поезда по Крымскому мосту назвали неадекватной

Реакцию Украины на проезд поезда по Крымскому мосту назвали неадекватной

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов назвал уголовное дело, возбужденного в связи с приездом первого поезда из РФ в Крым, неадекватной реакцией Украины на успехи полуострова. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с приездом первого пассажирского поезда Петербург-Севастополь в Крым. Состав проехал через Керченский пролив по Крымскому мосту. 

Константинов назвал реакцию властей Украины неадекватной. Киев понял, что Крым для него утерян навсегда. Эта ситуация сильно раздражает украинцев, и с этим они ничего не могут поделать, заявил спикер Госсовета.

«Раздражает не сам факт, что пошел поезд, а раздражает сам факт нашего преуспевания», — прокомментировал он.

В понедельник, 23 декабря, железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто. В ночь на среду через Крымский мост проехал первый поезд дальнего следования. В 09:21 по московскому времени он прибыл в Севастополь.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #крым #политика #общество

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