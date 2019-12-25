Власти увеличили размер премий за призовые места в престижных спортивных соревнованиях

Премии призерам и победителям престижных соревнований в сфере спорта выросли, следует из правительственного распоряжения. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 25 декабря.

Так, выплаты за «золото» увеличили с 224 тысяч рублей до 358,4 тысяч, за «серебро» — с 112 до 179,2 тысяч и за «бронзу» с 67,2 до 107,5 тысяч рублей. Это относится к медалистам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.