Власти увеличили размер премий за призовые места в престижных спортивных соревнованиях
Премии призерам и победителям престижных соревнований в сфере спорта выросли, следует из правительственного распоряжения. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 25 декабря.
Так, выплаты за «золото» увеличили с 224 тысяч рублей до 358,4 тысяч, за «серебро» — с 112 до 179,2 тысяч и за «бронзу» с 67,2 до 107,5 тысяч рублей. Это относится к медалистам олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта.
Кабмин увеличил премии за золотые медали на чемпионатах мира до 358 тыс. рублей:https://t.co/7dXaK9jqDW pic.twitter.com/wyXEHcRXs0— ТАСС (@tass_agency) December 25, 2019