Обученные французами пожарные ЦАР не смогли справиться с пожаром в Банги

Жители центральноафриканской столицы Банги остались не довольны действиями пожарных, которые потерпели фиаско, сражаясь с огнем на Авеню де Франс, в нескольких метрах от Евангельского богословского факультета в Банги (FATEB).

Как сообщает местное издание CNС, когда на улице в центре Банги загорелось такси, колонна пожарных автомобилей как раз находилась на заправке поблизости и свидетели возгорания тут же бросились к ней. От места пожара до колонны пожарных машин, как отмечается, было не более трехсот метров. Однако пожарные, находившиеся в машине с резервуаром воды для тушения огня, не смогли воспользоваться ею по назначению. Спустя полчаса, так и не сумев справиться с пожарным автомобилем, они вызвали на помощь пожарную команду из аэропорта, но, когда те прибыли на место, такси уже практически сгорело.

Толпа, присутствовавшая при этой неудаче пожарных, выразила свое возмущение. При этом опрошенные свидетели предположили, что имело место какое-то «магическое действие», так как пожарная машина была новой и хорошо заправленной, ее резервуар был полон воды, но по какой-то причине это не помогло справиться с огнем.

«Мне не в чем обвинять этих храбрых пожарных. Это программа Бога», — заявил водитель сгоревшего такси.

Как отмечает издание, в октябре 2018 года сотрудники центральноафриканской пожарной службы прошли подготовку, которую для них проводили французские военные. За несколько месяцев до этого французские добровольцы проведи также противопожарную подготовку в ВС ЦАР.