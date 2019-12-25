Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФПК опровергла новость о том, что пассажирам с верхних полок разрешили занимать нижние

ФПК опровергла новость о том, что пассажирам с верхних полок разрешили занимать нижние

 Для того, чтобы в России стать министром, нужен стаж более 20 лет — ученые

Для того, чтобы в России стать министром, нужен стаж более 20 лет — ученые
Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

 Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
ФПК опровергла новость о том, что пассажирам с верхних полок разрешили занимать нижние

ФПК опровергла новость о том, что пассажирам с верхних полок разрешили занимать нижние

 Для того, чтобы в России стать министром, нужен стаж более 20 лет — ученые

Для того, чтобы в России стать министром, нужен стаж более 20 лет — ученые
Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

 Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
13:51   25 Декабря 2019
Россия

Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде

Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде

Переход на электронные трудовые книжки будут контролировать в Роструде, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роструда будут проводить мониторинг перехода на цифровые трудовые книжки в регионах страны. Работу будут вести совместно с органами государственной власти, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в 2020 году каждый житель России сможет перейти на электронный вид трудовой книжки. До 1 июля все работодатели страны должны письменно уведомить сотрудников о возможности перехода на цифровую трудовую книжку. Каждый работник должен определиться до конца года, хочет он все оставить как есть или перейти на электронный формат. При этом если человек выберет вариант бумажной трудовой, то будет сам нести ответственность за ее хранение.

Тем, кто впервые устроится на работу в 2021 году, возможности выбора не предоставят, и вся информация о трудовой деятельности будет содержаться лишь в электронном виде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #роструд #трудовая книжка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...