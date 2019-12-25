Переход на электронные трудовые книжки проконтролируют в Роструде

Переход на электронные трудовые книжки будут контролировать в Роструде, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Роструда будут проводить мониторинг перехода на цифровые трудовые книжки в регионах страны. Работу будут вести совместно с органами государственной власти, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в 2020 году каждый житель России сможет перейти на электронный вид трудовой книжки. До 1 июля все работодатели страны должны письменно уведомить сотрудников о возможности перехода на цифровую трудовую книжку. Каждый работник должен определиться до конца года, хочет он все оставить как есть или перейти на электронный формат. При этом если человек выберет вариант бумажной трудовой, то будет сам нести ответственность за ее хранение.

Тем, кто впервые устроится на работу в 2021 году, возможности выбора не предоставят, и вся информация о трудовой деятельности будет содержаться лишь в электронном виде.