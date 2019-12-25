Доктор заверил россиян в безопасности солнечного затмения

Солнечное затмение, которое россияне увидят в 08 часов 17 минут в четверг, 26 декабря, уникальное — Луна перекроет Солнце на 94,11 процента, в результате чего солнечный диск превратится в огненное кольцо, а небо окрасится в необычный багровый цвет. Самочувствие людей в период солнечного затмения не ухудшится, заверил россиян популярный теледоктор Сергей Агапкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Метеозависимость в большей степени явление внушаемое, чем реальное. Голова может заболеть просто так, а не потому, что случилось солнечное затмение», — сказал он.

По его словам, медицинская статистика не показывает, что во время солнечных затмений увеличивается количество жалоб, с которыми люди обращаются к врачам. Действительно, картина может измениться, если накануне по радио и телевизору расскажут о негативном влиянии солнечного затмения на самочувствие россиян, но это эффект внушения.

Сергей Агапкин считает, что солнечное затмение не обостряет психические заболевания. Есть ряд исследований, которые показывают, что какое-то небольшое влияние существует, но также есть исследования, показывающие, что значимого влияния нет.