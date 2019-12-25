Уклонист Шаведдинов подставился под призыв, чтобы дать повод ФБК для скандала

Члена так называемого ФБК (признан иноагентом) Руслана Шаведдинова призвали на службу в армии РФ на Новую Землю по решению суда. У Шаведдинова была возможность избежать подобного, но подвела собственная неграмотность и непрофессионализм адвоката.

Военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев отметил, что Шаведдинов долгое время уклонялся от армии.

По словам полковника, после его первой жалобы судебное решение было приостановлено, однако Шаведдинов не явился на последующие заседания суда. Его интересы отстаивал адвокат, но Мосгорсуд оставил жалобу без удовлетворения.

«Действие решения призывной комиссии было возобновлено. 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт и в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву», — рассказал Локтев.

Полковник отметил, что место прохождения военной службы выбрано в строгом соответствии с результатами медкомиссии и группой профпригодности.

По закону РФ, призывник имеет право обжаловать заключение медкомиссии в течение месяца. Однако, согласно материалам дела Свердловского суда, Шаведдинов не воспользовался законным правом на обжалование.

«Кроме того, в случае несогласия с выводами заключения о пригодности к военной службе по категории А-1 истец имел возможность требовать повторного освидетельствования, назначения независимой военно-врачебной экспертизы», – отмечается в материалах дела.

Категорию А-1, к которой комиссия отнесла Шаведдинова, присваивают призывникам, у которых нет абсолютно никаких проблем со здоровьем. Молодые люди могут проходить службу в десанте, морской пехоте и спецвойсках. Шаведдинов мог предоставить справку, подтверждающую проблемы со здоровьем, но этой возможностью он тоже не воспользовался.

С помощью адвоката призывник хотел обвинить медкомиссию в том, что она проводила осмотр в не предназначенном для этого месте. Однако суд отклонил жалобу за неимением доказательств.

По закону, призывник обязан состоять на воинском учете и сообщать в военный комитет о смене жительства и регистрации. Шаведдинов неоднократно нарушал обязательства по военному учету. С 2013 по 2019 годы призывник вообще не состоял на учете и не предоставлял сведений о месте жительства, учебе и работе, поэтому его привлекали к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

Судя по тому, что Шаведдинов даже не являлся на слушания суда, он и не рассчитывал выиграть это дело. Призывник и его адвокат показали полную некомпетентность в российском законодательстве. Молодой человек просто спровоцировал очередной скандал, чтобы члены ФБК могли обвинить российские суды в незаконных действиях и выдать обычный военный призыв за «похищение» сотрудника. Теперь Шаведдинову предстоит отдать долг Родине на Крайнем Севере.