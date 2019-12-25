Клишас против «клеток» для обвиняемых в судебных залах

Вопрос о запрете «клеток» в судебных залах обсуждался в правительстве накануне, рассказал сенатор Андрей Клишас в беседе с «Политикой сегодня» 25 декабря.

Он напомнил, что у него с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко была радикальная точка зрения на этот счет: необходимо полностью запретить такие кабины. Они пошли на компромисс с правительством и допустили использование «клеток» в некоторых залах.

«РФ вынуждена выплачивать по семь с половиной тысяч евро каждому, кого посадят в "клетку". Граждане об этом узнают и это встанет на поток», — добавил парламентарий.

Он настаивает, что «"клетки" в залах судебных заседаний недопустимы, это нарушает честь и достоинство».