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13:35   25 Декабря 2019
Россия

Клишас против «клеток» для обвиняемых в судебных залах

Клишас против «клеток» для обвиняемых в судебных залах

Вопрос о запрете «клеток» в судебных залах обсуждался в правительстве накануне, рассказал сенатор Андрей Клишас в беседе с «Политикой сегодня» 25 декабря.

Он напомнил, что у него с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко была радикальная точка зрения на этот счет: необходимо полностью запретить такие кабины. Они пошли на компромисс с правительством и допустили использование «клеток» в некоторых залах.

«РФ вынуждена выплачивать по семь с половиной тысяч евро каждому, кого посадят в "клетку". Граждане об этом узнают и это встанет на поток», — добавил парламентарий.

Клишас против «клеток» для обвиняемых в судебных залах

Он настаивает, что «"клетки" в залах судебных заседаний недопустимы, это нарушает честь и достоинство».

«В ходе весенней сессии мы сможем продвинуться. Закон уже внесен», — заключил собеседник «Политики сегодня».

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Автор: Анна Манц

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