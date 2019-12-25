Заседание российско-сирийской межправкомиссии проходит в Москве

Заседание российско-сирийской межправкомиссии под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова и зампреда правительства Сирии, а также главы МИД страны Валида Муаллема проходит в Москве. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после закрытой части встречи Борисов и Муаллем подписали протокол о заседании комиссии. Известно, что дальнейшее заседание комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит в открытом режиме. Вице-премьеры в заседании уже не участвуют.

Ранее Борисов приехал с рабочим визитом в Дамаск. В рамках поездки вице-премьер РФ встретился с руководством Сирии.