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13:27   25 Декабря 2019
Весь мир

Два заминированных мотоцикла взорвались на севере Сирии

Два заминированных мотоцикла взорвались на севере Сирии

Два заминированных мотоцикла взорвались на севере Сирии. ЧП произошло в городе Джараблус, где в 2016-2017 годах проходила операция армии Турции «Щит Евфрата».

Есть ли жертвы или пострадавшие в результате взрыва, пока не сообщается. Минобороны Турции возложило ответственность за случившееся на членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Демократических сил Сирии» (SDF).

Операция «Щит Евфрата» завершилась в марте 2017 года. Ее целью власти Анкары называли противодействие террористам ИГ* (запрещено в РФ) и SDF, основную часть которых составляют силы самообороны курдских радикалов (YPG).

Ранее сообщалось, что террористы ИГ* продолжают совершать обстрелы пунктов курдских радикалов в сирийской провинции Ракка.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #взрыв #политика #весь мир #щит евфрата

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