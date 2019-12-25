Два заминированных мотоцикла взорвались на севере Сирии. ЧП произошло в городе Джараблус, где в 2016-2017 годах проходила операция армии Турции «Щит Евфрата».

Есть ли жертвы или пострадавшие в результате взрыва, пока не сообщается. Минобороны Турции возложило ответственность за случившееся на членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Демократических сил Сирии» (SDF).

Операция «Щит Евфрата» завершилась в марте 2017 года. Ее целью власти Анкары называли противодействие террористам ИГ* (запрещено в РФ) и SDF, основную часть которых составляют силы самообороны курдских радикалов (YPG).

Ранее сообщалось, что террористы ИГ* продолжают совершать обстрелы пунктов курдских радикалов в сирийской провинции Ракка.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.