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14:00   25 Декабря 2019
Россия

Козак назвал «каплей в море» 2,9 миллиарда долларов, которые РФ выплатит «Нафтогазу»

Козак назвал «каплей в море» 2,9 миллиарда долларов, которые РФ выплатит «Нафтогазу»

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал «каплей в море» 2,9 миллиарда долларов, которые «Газпром» выплатил «Нафтогазу».

«Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Козак считает, что в противном случае расходы для Москвы могли быть намного больше.

Вице-премьер отметил, что назвать победителя и проигравшего в этой ситуации пока не может никто.

20 декабря Киев и Москва подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз» выступит компанией-организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Россия и Украина с лета прошлого года ведут переговоры по вопросу транзита российского газа в Европу. В конце 2019 года истекает действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными судебными спорами «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Накануне страны договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита голубого топлива через Украину.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #газ #нафтогаз #газпром #козак

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