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13:05   25 Декабря 2019
Россия

Житель Петербурга выстрелил в пассажира автобуса, отказавшегося оплачивать проезд

Житель Петербурга выстрелил в пассажира автобуса, отказавшегося оплачивать проезд

Житель Санкт-Петербурга выстрелил в пассажира автобуса, отказавшегося оплачивать проезд, сообщает пресс-служба петербургского главка МВД.

Инцидент случился в минувшее воскресенье, 22 декабря, в Калининском районе города. Один из пассажиров автобуса не стал платить за проезд, с ним поругался неизвестный пассажир. Когда безбилетник вышел из салона автобуса на остановку, мужчина вышел вслед с ним и выстрелил из травматического пистолета, а затем убежал.

Сейчас по факту инцидента заведено уголовное дело. Отмечается, что пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #петербург #стрельба #чп

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