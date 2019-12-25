Скончался президент Академии наук генерал Махмут Гареев на 97-м году жизни
Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на 25 декабря. О его кончине сообщили в полпредстве Татарстана в России, пишет «Интерфакс».
Полпредство со ссылкой на семью Гареева также сообщило, что место прощания и похорон будет объявлено позже.
Махмут Ахметович Гареев родился 23 июня 1923 года в Челябинске. Окончил Ташкентское пехотное училище в 1941 году, в армии прослужил более пятидесяти лет. Гареев участвовал в Великой Отечественной войне, бился за Москву в 1941. Когда закончилась война, стал командиром мотострелковой и танковой дивизий в Белорусском военном округе, был начальником штаба 28-й общевойсковой армии.
В семидесятых Гареев занимал пост начальника штаба главного военного советника в Египте и штаба Уральского военного округа, затем в 1974 занимал разные должности в Генштабе ВС, а с 1989 года был главным военным советником в Афганистане.
Последние 20 лет Гареев посвятил Академии военных наук, которую возглавлял все это время. Он написал более двух десятков книг и несколько сотен научных работ и статей по военным вопросам.