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13:52   25 Декабря 2019
Россия

Скончался президент Академии наук генерал Махмут Гареев на 97-м году жизни

Скончался президент Академии наук генерал Махмут Гареев на 97-м году жизни

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР, президент Академии военных наук генерал армии Махмут Гареев скончался в ночь на 25 декабря. О его кончине сообщили в полпредстве Татарстана в России, пишет «Интерфакс».

Полпредство со ссылкой на семью Гареева также сообщило, что место прощания и похорон будет объявлено позже.

Махмут Ахметович Гареев родился 23 июня 1923 года в Челябинске. Окончил Ташкентское пехотное училище в 1941 году, в армии прослужил более пятидесяти лет. Гареев участвовал в Великой Отечественной войне, бился за Москву в 1941. Когда закончилась война, стал командиром мотострелковой и танковой дивизий в Белорусском военном округе, был начальником штаба 28-й общевойсковой армии.

В семидесятых Гареев занимал пост начальника штаба главного военного советника в Египте и штаба Уральского военного округа, затем в 1974 занимал разные должности в Генштабе ВС, а с 1989 года был главным военным советником в Афганистане.

Последние 20 лет Гареев посвятил Академии военных наук, которую возглавлял все это время. Он написал более двух десятков книг и несколько сотен научных работ и статей по военным вопросам.

 

Об этом сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/25/12/2019/5e031fd19a7947567c3714ec
Об этом сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/25/12/2019/5e031fd19a7947567c3714ecМахмут Ахметович Гареев
Об этом сообщил РБК руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/25/12/2019/5e031fd19a7947567c3714ec

 

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Автор: Галина Кандинская
#генерал #прощание

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