Клишас не считает, что закон о российском софте испугает Apple

Член Совета Федерации Андрей Клишас пообщался с «Политикой сегодня» на тему судьбы американской компании Apple в России после вступления в силу закона о российском софте.

Он напомнил, что закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) при продаже отдельных видов технически сложных товаров уже приняли — он вступит в силу 1 июля 2020 года. Ожидается, что это облегчит жизнь россиянам, которым не нужно будет тратить время на поиск приложений и их установку.

«Если сейчас у нас исчезнет Apple, — начал сенатор и мгновенно констатировал, — я не думаю, что это произойдет».

К тому же, к позитивным результатам нововведения относится и продвижение отечественных разработок на рынке информационных технологий.