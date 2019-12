Автор саундтрека к сериалу «Друзья» Алли Уиллис скончалась на 73-м году жизни

Песню «I'll be there for you» уже 25 лет узнают по сему миру, ведь комедийный телесериал «Друзья» сложно представить без заглавной мелодии, но композитора, написавшего саундтрек, больше нет в живых. Элли Уиллис (Allee Willis) скончалась в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни от сердечного приступа.

Американский композитор получила две премии Грэмми. Элли Уиллис тесно сотрудничала с американской группой Earth, Wind & Fire и стала соавтором хитов «September» и «Boogie Wonderland».

Oh no. Songwriter Allee Willis, known for writing "September", "Boogie Wonderland", "Sunday Morning", Maxine Nightingale's "Lead Me On", The Pointer Sisters' "Neutron Dance" and The Rembrants' "I'll Be There For You", has died. She was 72. pic.twitter.com/ejIo5Pf2HX