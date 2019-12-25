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13:14   25 Декабря 2019
Россия

Песков прокомментировал ситуацию с призывом Руслана Шаведдинова в армию

Песков прокомментировал ситуацию с призывом Руслана Шаведдинова в армию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отправку сотрудника признанного иноагентом ФБК Руслана Шаведдинова на службу в армию. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что Шаведдинова забрали в армию и отправили в воинскую часть на архипелаг Новая Земля. Перед этим у него в квартире был проведен обыск, после которого молодого человека отправили на допрос. 

Песков признался, что ему сложно комментировать ситуацию, потому что он не знает, уклонялся ли Шаведдинов от призыва и как долго это делал. 

«Если человек не уклонялся от службы в армии, и это произошло, то это очень плохо. Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством», — заявил пресс-секретарь российского лидера. 

Песков прокомментировал ситуацию с призывом Руслана Шаведдинова в армию

Ситуацию прокомментировал заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. По его словам, Шаввединов долго уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, которые связаны с призывом. Локтев упрекнул менеджера проектов ФБК в том, что он не являлся в суд по неизвестным причинам. 

По данным авторов Telegram-канала «338», призывник несколько месяцев уклонялся от армии. Он был задержан из-за игнорирования повесток. Известно, что 28 октября Шаведдинов все же прибыл в военкомат, но в сопровождении адвоката. Пройдя медкомиссию, он получил статус «годен» и повестку. Активист решил опротестовать решение и обратился в суд, однако ему было отказано. Затем он обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но и там подтвердили законность действий сотрудников военкомата. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #армия #политика #общество #призыв #фбк

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