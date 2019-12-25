Совет по развитию физкультуры и массового спорта создадут при правительстве
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании при правительстве РФ совета по развитию физической культуры и массового спорта. Соответствующее постановление обнародовали в среду, 25 декабря, на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, при правительстве образуют совет по развитию физической культуры и массового спорта в целях выработки согласованных решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в этой области. Задачи совета — обсуждать актуальные вопросы и лучшие практики развития физической культуры и массового спорта, выдвигать и поддерживать общественно значимые проекты в соответствующей области, рассматривать вопросы государственной поддержки и подготавливать предложения по созданию условий для развития этой сферы.
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов подвел экономические итоги года в интервью телеканалу «Россия 24». Подробнее: https://t.co/54MOPn2qQw— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 25 декабря 2019 г.