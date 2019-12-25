Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко об отношении к сотрудничеству стран российского лидера и премьер-министра России.

Ранее Александр Лукашенко высказался, что замечает разное отношение российского президента Владимира Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева к взаимоотношениям с Белоруссией.

«Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях», — прокомментировал высказывания белорусского президента Песков.

Россия и Белоруссия 8 декабря отметили 20 лет со момента подписания договора о создании Союзного государства. В связи с этим прошли переговоры, на которых обсуждался план дальнейшей углубленной интеграции. На ежегодной большой пресс-конференции с президентом Владимир Путин отметил, что 90% планов по Союзному государству не выполнены, поэтому нужно уделить гораздо большее внимание этим договоренностям.