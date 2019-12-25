Клишас выступил за общественное обсуждение изменений в Конституцию РФ

Конституция России — это живой документ. С таким утверждением выступил член Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» 25 декабря.

По его мнению, самое плохое, что может произойти с Основным законом — это если его будут воспринимать как памятник. К другой крайности он отнес «правки с голоса», по примеру партийного съезда во времена Советского Союза.

«Конечно же, представления общества о справедливом очень быстро меняются. Президент [России Владимир Путин] повторил, что точечные изменения можно обсуждать», — напомнил сенатор, отметив, что посредником между обществом и конституцией является Конституционный суд, его решения.

Что касается органов государственной и муниципальной связи, то между ними нет «нет никакой принципиальной разницы». Клишас подчеркнул, что это заложено в теории конституционного права. Однако муниципалитет не может «подменить» госвласть.

«Конечно, для парламента вполне логично говорить о том, что необходимо увеличить те или иные функции парламента. Говорят, необходимо больше полномочий парламента при формировании правительства. Но надо всегда исходить из текущей политической ситуации», — уверен парламентарий.

В случае формирования конкретных предложений к пяти главам Конституции РФ — а именно с третьей по восьмую — первый делом важно провести общественное обсуждение правок, подчеркнул собеседник «Политики сегодня». Напомним, что эти части содержат данные о федеративном устройстве страны, президенте, Федеральном Собрании, правительстве, судебной власти и прокуратуре, а также о местном самоуправлении.