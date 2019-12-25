Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились созвониться

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

 Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге

Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге
Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

 Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

 Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге

Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге
Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

 Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
12:54   25 Декабря 2019
Россия

Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились созвониться

Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились созвониться

Отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко до Нового года не проговаривалась.

Об этом журналистам в среду сообщил официальный представитель российского главы государства Дмитрий Песков

По его словам, Путин и Лукашенко могут принять любое решение, необходимое для продолжения работы.

«Подписание согласованных дорожных карт — это формальность. Главное, что они согласованы», — добавил Песков.

Также он отметил, что лидеры пока не обсуждали возможность новой личной встречи до наступления Нового года, но договорились созваниваться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#встреча #россия #путин #песков #политика #белоруссия #весь мир #лукашенко #соглашения #новый год

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...