Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились созвониться
Отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко до Нового года не проговаривалась.
Об этом журналистам в среду сообщил официальный представитель российского главы государства Дмитрий Песков
По его словам, Путин и Лукашенко могут принять любое решение, необходимое для продолжения работы.
«Подписание согласованных дорожных карт — это формальность. Главное, что они согласованы», — добавил Песков.
Также он отметил, что лидеры пока не обсуждали возможность новой личной встречи до наступления Нового года, но договорились созваниваться.