Песков заявил, что Путин и Лукашенко договорились созвониться

Отдельная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко до Нового года не проговаривалась.

Об этом журналистам в среду сообщил официальный представитель российского главы государства Дмитрий Песков

По его словам, Путин и Лукашенко могут принять любое решение, необходимое для продолжения работы.

«Подписание согласованных дорожных карт — это формальность. Главное, что они согласованы», — добавил Песков.

Также он отметил, что лидеры пока не обсуждали возможность новой личной встречи до наступления Нового года, но договорились созваниваться.