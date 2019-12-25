Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможном отказе Минска от российской нефти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль серьезно относится к заявлениям президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной закупке нефти через Польшу.

«Если существуют более выгодные варианты для Белоруссии, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагает РФ. Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая силой навязывает свою продукцию, которая дороже, чем остальное на рынке», – пояснил Песков.

Песков добавил, что Кремль рассматривает все заявления. По словам Пескова, в сложившейся ситуации поставки нефти в Белоруссию – это вопрос коммерческой целесообразности и переговоры по нефти с белорусскими коллегами продолжаются.

20 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы союзного государства обсудили реализацию «дорожных карт» в рамках соглашения о Союзном государстве. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности Минска и Москвы блокируют нерешенные вопросы по нефти, газу и налогам.