Кремль констатировал высокую интеграцию РФ с Белоруссией
Правительства РФ и Белоруссии проделали титаническую работу и подготовили пакеты документов, остались несогласованные вопросы, что не свидетельствует о кризисной ситуации. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по Союзному государству, который говорил об упущенном времени.
«Честно говоря, переговоры, которые были в Сочи, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — сказал представитель Кремля.
По его словам, контакты продолжатся. Интеграция высокая, передает Федеральное агентство новостей. Речь идет о вопросе коммерческом, безусловно, при нынешнем уровне интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, резюмировал Песков.
Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета Владимир Путин встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко https://t.co/RT8kt0o6up pic.twitter.com/e0ZtGjCT4m— Президент России (@KremlinRussia) 20 декабря 2019 г.