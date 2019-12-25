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12:46   25 Декабря 2019
Россия

Кремль констатировал высокую интеграцию РФ с Белоруссией

Кремль констатировал высокую интеграцию РФ с Белоруссией

Правительства РФ и Белоруссии проделали титаническую работу и подготовили пакеты документов, остались несогласованные вопросы, что не свидетельствует о кризисной ситуации. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко по Союзному государству, который говорил об упущенном времени.

«Честно говоря, переговоры, которые были в Сочи, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — сказал представитель Кремля.

По его словам, контакты продолжатся. Интеграция высокая, передает Федеральное агентство новостей. Речь идет о вопросе коммерческом, безусловно, при нынешнем уровне интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам, резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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