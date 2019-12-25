Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Президент РФ Владимир Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду, 25 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, весь день Путин будет работать в Москве. Сначала у президента запланирован визит в правительство РФ, где он подведет итоги года, даст оценку работе кабмина в 2019 году, а также поздравит членов правительства с наступающими праздниками.

После визита в правительство Путин вернется в Кремль, где встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В частности, будут подведены итоги работы по ряду национальных проектов, свои доклады представят Татьяна Голикова, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Кудрин и Антон Силуанов.

«Мероприятие важное», — отметил Дмитрий Песков.

Кроме того, на вторник, 25 декабря, у Владимира Путина намечена встреча с представителями деловых кругов, которая является традиционной в преддверии Нового года, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).