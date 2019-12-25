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12:44   25 Декабря 2019
Россия

Запрет на продажу никотиновых конфет Госдума обсудит после Нового года — Клишас

Запрет на продажу никотиновых конфет Госдума обсудит после Нового года — Клишас

Член Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» прокомментировал ситуацию с никотиновыми конфетами. Он отметил, что данная тема получила широкий общественный резонанс.

«Мы видим, что явление широкое распространение находит. В школе начинают распространять, через интернет», — заметил парламентарий.

Он указал, что 24 декабря направил губернатору Красноярского края Александру Уссу письмо с просьбой запретить их продажу несовершеннолетним. Тогда же с требованием более жесткой реакции на распространение подобных товаров выступал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Запрет на продажу никотиновых конфет Госдума обсудит после Нового года — Клишас

«Мы понимаем, что нужен закон. Мы к этому вернемся сразу же, как только начнется весенняя сессия», — заверил сенатор.

Клишас также прокомментировал слова премьер-министра Дмитрия Медведева об аналогах снюса. Напомним, что во вторник на его странице в социальной сети «ВКонтакте» появился пост об этих товарах. Глава Кабмина указал, что оборот табака в России подвержен жесткому регулированию, существуют программы по борьбе с курением и прочее. Однако молодежь все равно приобретает никотиносодержащие смеси.

«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции», — указано в посте.

Собеседник «Политики сегодня» отметил, что реакция Медведева «обоснована, оперативна».

 

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Автор: Анна Манц
#конфеты #клишас #никотин

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