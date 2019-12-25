Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

 Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге

Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге
Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

 Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

Журналист ФАН заставил главреда «Новой газеты» увиливать от неудобного вопроса о «заказухе»

 Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге

Полиция начала проверку после нападения школьника на учителя в Екатеринбурге
Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

Песков заявил, что взгляды Путина и Медведева на отношения России и Белоруссии совпадают

 Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская прокуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

Турция по-прежнему готова направить свои войска в Ливию

 Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления

Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления
12:47   25 Декабря 2019
Россия

Директор школы в Забайкалье оштрафована за битье детей книгами по голове

Директор школы в Забайкалье оштрафована за битье детей книгами по голове

Директор школы в Могойтуйском районе Забайкальского края била детей книгами и дергала их за уши, за что была оштрафована на 40 тысяч рублей. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры. 

По данным ведомства, случай произошел в январе этого года на уроке русской литературы. Директор школы во время урока ударяла детей книгами по голове и животу, дергала их за волосы и уши, а также заставляла стоять на протяжении всего занятия. Причины агрессии учителя неизвестны. 

Против директора было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного учреждения. Женщина была оштрафована на 40 тысяч рублей. После инцидента она уволилась по собственному желанию. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #школа #учитель #уголовная ответственность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...