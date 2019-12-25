Директор школы в Могойтуйском районе Забайкальского края била детей книгами и дергала их за уши, за что была оштрафована на 40 тысяч рублей. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, случай произошел в январе этого года на уроке русской литературы. Директор школы во время урока ударяла детей книгами по голове и животу, дергала их за волосы и уши, а также заставляла стоять на протяжении всего занятия. Причины агрессии учителя неизвестны.

Против директора было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного учреждения. Женщина была оштрафована на 40 тысяч рублей. После инцидента она уволилась по собственному желанию.