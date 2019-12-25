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12:28   25 Декабря 2019
Россия

Депутат Нилов рассказал, кому из пенсионеров стоит выплачивать «новогодний капитал»

Депутат Нилов рассказал, кому из пенсионеров стоит выплачивать «новогодний капитал»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, кому из пенсионеров стоит выплачивать «новогодний капитал». По мнению парламентария, он поддерживает идею своих коллег.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил главе Минтруда РФ максиму Топилину выдавать «новогодний капитал» для одиноких российских пенсионеров. По мнению парламентария, это поможет пожилым людям достойно встретить праздник и почувствовать новогоднее настроение.

Депутат Нилов рассказал, кому из пенсионеров стоит выплачивать «новогодний капитал»

Как считает Ярослав Нилов, для введения «новогоднего капитала» нужно внести поправки в закон, также президент РФ может издать указ, на основании которого инициативу реализуют. Депутат назвал идею интересной и актуальной, так как на сегодняшний день большинство пенсионеров живут достаточно бедно и плохо, поэтому им нужна помощь.

«Я за любые социальные меры поддержки, тем более имеющие материальный характер, которые предлагаются в отношении пенсионеров», — передает слова Ярослава Нилова телеканал «360».

Парламентарий говорит, что необходимо провести масштабное финансово-экономическое исследование и определить источник финансирования, а также сумму выплат. Кроме того, нужно определиться с категориями пенсионеров, которым нужна выплата.

«У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те, кто получает прилично. Есть те пенсионеры, которые продолжают работать, находясь на пенсии», — говорит депутат.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #пенсионеры #новый год #капитал

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