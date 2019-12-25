Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия российского поезда из Петербурга в Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», — сказано в сообщении пресс-службы.

Движение по железнодорожным путям Крымского моста открыл в понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин. Российский лидер проехал из Керчи в Тамань, а затем дал команду отправить пассажирский поезд с Московского вокзала в Петербурге в Севастополь. В ночь на 25 декабря первый пассажирский состав прошел по железным путям Крымского моста.

Украинская прокуратура объяснила, что завела уголовное дело по статье «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», максимальное наказание здесь — пять лет лишения свободы.

Железнодорожное сообщение материковой части России и Крымского полуострова через украинскую территорию было прервано в 2014 году. Начало движения по Крымскому мосту позволит жителям российских городов вновь поехать в Крым на поезде.