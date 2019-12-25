Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В России директор школы била детей книгой по голове и животу

В России директор школы била детей книгой по голове и животу

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря
Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом
Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

 Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию
В России директор школы била детей книгой по голове и животу

В России директор школы била детей книгой по голове и животу

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря

Путин встретится с членами Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 25 декабря
Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Украинская пркоуратура грозит уголовными делами пассажирам российского поезда в Крым

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом

Жээнбеков связал будущее Киргизии с Евразийским экономическим союзом
Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

Как террористы и «Белые каски» лепят фейки о работе ВКС РФ в Идлибе

 Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию

Немецкий журналист раскрыл план НАТО по репетиции нападения на Россию
12:44   25 Декабря 2019
Россия

Козак уверен в заверешении «Северного потока - 2», так как давление США не безгранично

Козак уверен в заверешении «Северного потока - 2», так как давление США не безгранично

Вице-премьер России Дмитрий Козак считает, что в сотрудничестве с Евросоюзом Россия сможет найти компромисс и продолжить работу над газопроводом  «Северной поток - 2».

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс», — сказал Козак в ответ на вопрос о перспективах проекта «Северный поток-2» на фоне вступления в силу американских санкций против него.

Козак допустил, что давление против «Северного потока - 2» со стороны США продолжит усиливаться, но отметил, что возможности США при этом не безграничны.

«Наверное, давление будет расти, но возможности тоже не безграничные этого давления, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне», — убежден Козак.

Напомним, «Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря от берегов России до Германии. Две нитки газопровода пролегают через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».

Компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», уже приостановила строительство до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США.

Евросоюз заявил, что выступает против санкций США, которые направлены на законный бизнес.

Ранее немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд призвал Россию, Германию и Евросоюз не допускать шантаж со стороны США в связи с санкциями против «Северного потока- 2».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #евросоюз #северный поток-2 #санкции сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...