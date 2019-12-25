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12:15   25 Декабря 2019
Россия

Москвичам пообещали волну тепла в новогоднюю ночь

Москвичам пообещали волну тепла в новогоднюю ночь

Температура воздуха в новогоднюю ночь в Москве будет близка к нулю. Об этом 25 декабря сообщает агентство «Москва», ссылаясь на замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова. 

«Мы еще надеемся, что погода будет новогодняя, но чем ближе к Новому году, тем больше наши надежды тают», — цитирует агентство синоптика. 

Температура во вторник в Москве была на 12 градусов выше нормы, напомнил собеседник агентства. На выходных ожидается предновогодняя погода — до минус пяти градусов. В воскресенье, согласно прогнозам, температура понизится до минус семи градусов, и выпадет небольшой снег.

По поводу 30 и 31 декабря метеоролог с сожалением отметил, что в столице будет тепло. Он объяснил, что по северу «идет мощный циклон», из-за чего выпавший в воскресенье снег начнет таять. При этом температура воздуха будет близка к нулю. Если повезет, ночью может быть небольшой минус и возможны осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла.

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Автор: Софья Белоцерковская
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